Дни культурного наследия пройдут в Москве

Обычному посетителю попасть в здания-памятники непросто

Одноэтажный особняк на улице Бурденко - один из старейших деревянных домов столицы. Ему двести с лишним лет. Такие строили после страшного московского пожара 1812 года. Принадлежал тогда коллежскому советнику Палибину. Чувство стиля у него было отменное.

"Комнаты, в которых мы находимся, это были жилые помещения, и вы видите в каждом из этих помещений абсолютно разный интерьер - не по наличию комодов и шкафчиков, а по росписям на стенах и потолке, ни одна комната не повторяется", - рассказала Наталья Горковенко, руководитель художественной мастерской "Прикосновение".

Считается, в этом доме были обнаружены предшественники современных обоев. Создавались они вручную. Заклеивалась пергаментом большая стена, а художник от руки расписывал поверхность красками.

"Были обнаружены в середине прошлого века, когда была одна из реставраций в этом особняке, зондажные окна были открыты, обои были найдены, укреплены, отреставрированы. И мы провели только работы по их сохранению и укреплению", - рассказал Ярослав Горковенко, председатель попечительского совета Фонда святого Архангела Михаила.

После недавней серьёзной реставрации в доме работает художественная мастерская по созданию уникальных вышитых икон. А вот это двухэтажное здание с мезонином в Подсосенском переулке снаружи выглядит неброско, но главная красота - внутри. Роскошная люстра и фантастический потолок, скорее напоминающий раскрытый веер с цветочными узорами! А еще богатейшая лепнина и масонские символы.

"Заставляют предполагать, что здесь были собрания - скрытые или не очень скрытые, поскольку после 1906 года был выпущен манифест о веротерпимости. Так что здесь масоны могли в 1910 году, когда, скорее всего, и создавался этот интерьер, собираться уже без опаски", - пояснил Вадим Савинок, культуролог, экскурсовод.

Это столовая и парадные комнаты усадьбы Четверикова-Малютина-Елагиной. Сейчас здесь проходят занятия школы кино и телевидения - обстановка максимально творческая. Как и еще в одном памятнике архитектуры - ДК Каучук. Студенты Сеченовского медуниверситета репетируют и на сцене, и в фойе.

Реставрация здесь завершилась совсем недавно. Это одно из творений Константина Мельникова - архитектора с мировым именем. По его проектам в Москве было построено шесть рабочих клубов. Этот для сотрудников несуществующего уже завода Каучук. Как всегда, неожиданная геометрическая форма, ленточное вертикальное остекление.

Обычному посетителю попасть в эти здания-памятники непросто. Но для того и существуют Дни культурного наследия, когда невозможное - возможно. Главное - вовремя зарегистрироваться на сайте "Узнай Москву" и выбрать экскурсию. В этом году вариантов стало в два раза больше.

"Мы открываем для москвичей более 300 объектов культурного наследия, в том числе и памятники, закрытые в обычное время, подготовили более 600 различных мероприятий", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

Дни культурного наследия продлятся до конца мая. И главное в этот раз - показать не только сами архитектурные жемчужины столицы, но и то, что у них сейчас новая жизнь.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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