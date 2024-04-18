Такая позиция дискредитирует организацию

Игнорирование Всемирной организацией здравоохранения атак ВСУ на российских врачей и медицинские объекты в России дискредитирует организацию. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на традиционном брифинге.

Информация о нарушении Украиной международного гуманитарного права регулярно доводится до сведения международных организаций и структур, включая систему ООН, подчеркнула Захарова. Так, в феврале были переданы данные о статистике атак не медобъекты ДНР, ЛНР, Брянской, Запорожской и Херсонской областей. Однако эти сведения так и не нашли отражения в публикациях ВОЗ.

Более того, Россия ни разу не слышала слов сочувствия, поддержки тем, кто стал жертвой киевского режима, выполняя свой долг как медиков. Дипломат подчеркнула, что такое позорное поведение дискредитирует не только отдельных лиц, но и представляемые ими организации. А в целом способствует снижению доверия мирового сообщества к ООН.

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