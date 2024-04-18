Стало известно, когда отключат отопление в Подмосковье

Энергетики сразу же начнут готовится к новому отопительному сезону

Отключать отопление в Московской области начнут на следующей неделе.

"Как только мы отключили отопление, мы сразу начинаем готовиться к новой зиме", - сообщил вице-губернатор, министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин (цитата по ТАСС).

Основное внимание энергетиков будет направлено на то, чтобы не допустить аварии в течение нового отопительного сезона.

По законодательным нормам отключать отопление можно тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов тепла.

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