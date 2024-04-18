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Девятибалльный шторм идет на Москву

13:12
  • четверг
  • 18 апреля 2024

В столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Сильный ветер прогнозируется в столице. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в пятницу в Москве.

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Как сказано в сообщении на сайте погодного ведомства, степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна. Предупреждение о ветре с порывами до 21 метра в секунду будет действовать с 9 часов до 21 часа 19 апреля.

В центре погоды "Фобос" ранее заявили, что Москву атакует девятибалльный шторм. Порывы ветра в столице, а также в Центральной России могут достигать 25 метров в секунду.

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