Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Солнце в Тельце призывает опуститься с небес на землю

Овны

Солнце прощается с вами и переходит в соседний знак. Вспомните, как вы провели день рождения и месяц в целом, поблагодарите жизнь за ее дары.

Тельцы

Солнце переместилось в ваш знак, с днем рождения, великолепные представители этого трудолюбивого знака! Загадывайте желания, мечтайте, планируйте свой личный праздник, будьте смелее.

Близнецы

Время летит незаметно: сегодня начинают отмечать дни рождения Тельцы, а через месяц именинниками будете вы. Отдыхайте пока и набирайтесь сил!

Раки

Прекрасное время начинается для представителей этого знака, занимающихся своим делом. Хорошее время, чтобы активно заниматься рекламой и пиаром, продвижением себя.

Львы

Солнце в Тельце призывает вас опуститься с небес на землю. Хватит мечтать, ведь вы знаете, чего хотите, так что пришла пора закатывать рукава и добиваться успеха.

Девы

Солнце в родственном для вас земном знаке Тельца поможет вам не распыляться и быстрее достигать целей. Впереди хороший месяц для учебы, работы, путешествий.

Весы

При желании вы можете проработать свои проблемы с психологом, либо самостоятельно. Также звезды помогут навести порядок в финансах, кредитах, налогах.

Скорпионы

Дела сердечные выходят на первый план. Когда Солнце в Тельце, у вас повышаются шансы найти свою любовь или достичь гармонии в личной жизни.

Стрельцы

Весна в разгаре, а значит, вам не хочется сидеть дома и скучать. Как насчет спорта, прогулок, поездок на природу? Звезды дают добро на любую активность!

Козероги

Солнце перешло в родственный для вас Телец, который славится чувством стиля. За следующие 30 дней вы можете обновить гардероб, поработать над имиджем.

Водолеи

Дом, милый дом – он ждет вашего внимания и участия! Для представителей знака темой месяца будут семейные дела, совместный труд и отдых с родителями и детьми.

Рыбы

Солнце активизирует сектор вашего гороскопа, отвечающий за коммуникации. Вы будете чаще разговаривать, переписываться, налаживать связи с окружающими.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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