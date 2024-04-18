В Индонезии началось извержение вулкана Руанг

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Завораживающие кадры из Индонезии. На одном из островов в провинции Северный Сулавеси началось извержение вулкана Руанг.

Тысячи кубометров изливающейся раскаленной лавы особенно эффектно смотрятся на фоне ночного неба. Зрелище сколь впечатляющее, столь и опасное.

Власти страны объявили самый высокий 4-й уровень тревоги. Из ближайших населенных пунктов уже эвакуированы 11 тысяч человек, специалисты предупреждают о риске возникновения цунами с волной до 25 метров. Также в радиусе 100 километров закрыты аэропорты.

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