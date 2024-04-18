Мужчину смертельно ранили на парковке в Москве

Подозреваемого ищут

Полиция разыскивают мужчину, который во время спора из-за парковки ударил ножом москвича. Рана оказалась смертельной.

Всё произошло накануне вечером на Краснодарской улице. Молодой человек в очередной раз поставил свою машину на тротуаре возле подъезда. 24-летний мотоциклист сделал водителю замечание. В ответ тот вспылил, обвинил во всём байкера и неожиданного ударил его ножом в живот.

Пострадавшему вызвали скорую, а подозреваемый скрылся на машине. Позже выяснилось, что москвич умер в больнице от потери крови. Возбуждено уголовное дело.

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