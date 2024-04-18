Поправку внесли в законопроект о помощи США иностранным государствам

Члены Конгресса США, проголосовавшие за предоставление помощи Киеву, должны отправиться в ряды Вооруженных сил Украины. Такую поправку внесла в законопроект о помощи США иностранным государствам перед самым рассмотрение документа конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

Как пишет Newsweek, после объявления спикером Майком Джонсоном решения голосовать по трем отдельным законопроектам представительница Республиканской партии внесла несколько правок в текст законопроекта о помощи Украине. Как сказано в одной из них, любой член Конгресса, который проголосует за этот документ, будет обязан пройти призыв в украинскую армию.

Что касается двух других поправок, предложенных Грин, то они призваны заставить Украину закрыть все свои биолаборатории до того, как она получит еще какие-либо деньги. Кроме того, от Киева требуют подготовить отчет, подтверждающий, что христианские церкви на Украине способны функционировать без вмешательства правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"