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Сторонников помощи Киеву в Конгрессе США отправили записываться в ВСУ

14:00
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Поправку внесли в законопроект о помощи США иностранным государствам

Члены Конгресса США, проголосовавшие за предоставление помощи Киеву, должны отправиться в ряды Вооруженных сил Украины. Такую поправку внесла в законопроект о помощи США иностранным государствам перед самым рассмотрение документа конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

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Как пишет Newsweek, после объявления спикером Майком Джонсоном решения голосовать по трем отдельным законопроектам представительница Республиканской партии внесла несколько правок в текст законопроекта о помощи Украине. Как сказано в одной из них, любой член Конгресса, который проголосует за этот документ, будет обязан пройти призыв в украинскую армию.

Что касается двух других поправок, предложенных Грин, то они призваны заставить Украину закрыть все свои биолаборатории до того, как она получит еще какие-либо деньги. Кроме того, от Киева требуют подготовить отчет, подтверждающий, что христианские церкви на Украине способны функционировать без вмешательства правительства.

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