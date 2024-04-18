Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты

Их расположение уже вычислено

Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты.

Тегеран готов отражать любые атаки ЦАХАЛ. Расположение всех ядерных объектов Израиля уже вычислены, сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников и крылатых ракет. В Тегеране назвали это ответом на атаку с воздуха консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске. В ЦАХАЛ после атаки заявили, что перехватили 99% из 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.

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