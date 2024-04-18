ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты

15:03
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Их расположение уже вычислено

Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты.

Тегеран готов отражать любые атаки ЦАХАЛ. Расположение всех ядерных объектов Израиля уже вычислены, сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников и крылатых ракет. В Тегеране назвали это ответом на атаку с воздуха консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске. В ЦАХАЛ после атаки заявили, что перехватили 99% из 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Запуск ракет Ираном
Запуск ракет Ираном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.