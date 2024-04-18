Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ксюши Фомкиной

Девочка борется со смертельной болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение годовалой Ксюши Фомкиной.

Девочка борется со смертельной болезнью - острым миелоидным лейкозом. Она уже перенесла несколько тяжелых курсов химиотерапии. И шанс на полное выздоровление есть - срочная пересадка костного мозга. Но чтобы Ксюша смогла пережить операцию, потребуется сопроводительная терапия. Стоимость препаратов - почти 5 миллионов рублей.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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