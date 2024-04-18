Дело Бишимбаева: все о громком судебном процессе в Казахстане

Экс-министра нацэкономики обвиняют в убийстве гражданской жены

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев хоть и сыграли свадьбу, но официально расписаны не были. Бишимбаев теперь на скамье подсудимых. Нукенова погибла. Уголовное дело получило колоссальный общественный резонанс в Казахстане, все заседания суда идут в прямом эфире, собирая в интернете миллионы просмотров. Если бы не обстоятельства дела - все это можно было бы назвать реалити-шоу. Чуть ли не каждый день в суде скандалы и споры.

9 ноября прошлого года Бишимбаев вместе с гражданской супругой пришел в ресторан, который принадлежит его дальнему родственнику. Ели, выпивали и очень громко ссорились. На глазах у посетителей и перед объективами камер видеонаблюдения. А уже глубокой ночью, даже ближе к утру, когда ресторан опустел, Бишимбаев стал бить женщину.

По словам мужчины, в ходе ссоры Салтанат Нукенова в туалете начала срывать с себя одежду и украшения: мол, забери, мне от тебя больше ничего не нужно. На кадрах видно, что женщина только в ботинках и в пальто, под которым ничего нет.

"Схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильных. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы не могу и не должен задеть. Я просто со злости пнул ее раза четыре, говорил: “Вставай, че ты!”. Она не вставала, и я за волосы начал ее поднимать", - рассказал подсудимый.

В какой-то момент Бишимбаев начинает душить супругу, но потом отпускает. Пара скрывается в так называемой вип-кабинке, где позже Салтанат Нукенова скончалась. Подсудимый не отрицает, что бил. Но то, что убил, не признает. Мол сама упала и голову разбила.

Карьеру 44-летнего Куандыка Бишимбаева можно назвать блестящей. В 20 лет еще обычный менеджер. А в 27 уже вице-министр индустрии и торговли Казахстана. Работал даже помощником президента. В 2016 году занял пост министра национальной экономики. Был пойман на взятках и получил десять лет тюрьмы, но отсидел совсем немного: в 2019-м вышел на свободу по УДО. Ходят слухи - очень несдержанный в эмоциях мужчина.

Сторона защиты принесла в суд заключения двух экспертов из Москвы, которые на основании данных, предоставленных адвокатами, сделали заключение, что смерть наступила от кровоизлияния в мозг. Его причина - разрыв уже имеющейся гематомы внутри черепа давностью три-четыре недели. Эту экспертизу суд к рассмотрению не принял, так как она была сделана без осмотра тела.

Другой, уже казахстанский, судмедэксперт, который выступил в суде, заявил, что женщина умерла от черепно-мозговой травмы. На лице и голове было более десятка ссадин и кровоподтеков.

Подсудимый уверяет: он любил жену. Мол, сам вызвал скорую. Даже делал искусственное дыхание. Хотел покончить жизнь самоубийством и уже записал на камеру предсмертное послание: чтобы позаботились о его детях. А еще он звонил знакомой ясновидящей с вопросом: когда проснется жена? А камеры видеонаблюдения зафиксировали - еще и ел: плов и шашлык. Владельца ресторана попросил стереть все записи с камер. Но их потом восстановили эксперты.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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