Историческое здание биржи в Копенгагене не могут потушить уже третий день

Борьба с огнем продолжится еще сутки

Пожарные третий день борются с огнем в здании биржи XVII века в датском Копенгагене.

К настоящему моменту пожарным удалось потушить несколько очагов в здании и в подвале. По предварительным данным, борьба с огнем продолжится еще сутки, сообщила пожарная служба Дании Hovedstadens Beredskab.

На месте работают около 50 пожарных. Они также пытаются спасти хотя бы внешние стены биржи.

Пожар в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене вспыхнул 16 апреля. Обрушились 56-сантиметровый шпиль и крыша постройки. Причины пожара пока не назывались. Известно, что здание биржи находилось на реконструкции – строители меняли крышу и обновляли фасад.

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