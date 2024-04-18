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Оператор "Северных потоков" не может получить страховые выплаты

15:32
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Компании отказались возмещать ущерб из-за военных действий

Две страховые компании отказались выплачивать ущерб оператору взорванных "Северных потоков". Об этом пишет "Коммерсантъ". Издание ссылается на копию документа, который в Высокий суд Лондона направили страховщики. Они уверяют, что в полисе не были включены случаи, при которых трубопроводы повреждались бы намеренно или в следствие боевых действий.

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Страховали "северные потоки" компании Lloyd’s of London и Arch Insurance. В марте Nord Stream AG подал к ним иск на сумму 400 миллионов евро, так как компании отказались добровольно платить компенсации.

Сегодня представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страховщики рискуют лишится доверия свои клиентов, отказываясь от выплат. Особенно на фоне кражи странами Запада госактивов и частной собственности.

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