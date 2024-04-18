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В тюменской области залило дороги: приостановлено движение автобусов

17:08
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Не ходят рейсы в сторону границы с Казахстаном

Власти Тюменской области приостановили движение автобусов в сторону границы с Казахстаном. Об этом сообщает РИА Новости. Связано это с тем, что река Ишим подтопила некоторые участки дорог.

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Сообщается, что вода вышла на участки трассы "Ишим–Казанское–граница Казахстана". Движение автобусов восстановят сразу после того, как подтопление уйдет. Сейчас из-за паводка отменены местные маршруты. А также движение до Петропавловска, Астаны, Темиртау и Лисаковска.

В Тюменской области с 8 апреля ввели режим Чрезвычайной ситуации. Повышается уровень в реках Ишим и Тобольск. Пик половодья ждут 23-25 апреля.

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