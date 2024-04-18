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Из затопленного храма в Кургане вывезли священника, спасавшего иконы

18:03
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Спасатели с трудом добрались до здания церкви

Спасатели в Кургане эвакуировали из затопленного храма настоятеля. За помощью обратилось духовенство региона. Историю рассказало РИА Новости.

В микрорайоне Смолино в храме Святого Духа отец Владимир спасал ценности храма и иконы. Священник перенес практически все на второй этаж здания. Сотрудники МЧС добрались до храма с трудом. Им пришлось ориентироваться по дорожным знакам, которые едва виднелись над водой.

Священника забрали в лодку. Затем спасатели отключили электричество в здании, заперли окна и направились к берегу. На суше отец Владимир отблагодарил спасителей и благословил на дальнейшую работу.

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Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Эвакуация священника из зоны паводка
Эвакуация священника из зоны паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Эвакуация священника из зоны паводка
Эвакуация священника из зоны паводка
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