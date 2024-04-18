Об этом Владимиру Путину доложил глава региона

В Крыму сформированы социальные паспорта семей всех военнослужащих. Об этом Владимиру Путину в режиме видеоконференции доложил глава региона Сергей Аксенов. И добавил, что забота об участниках СВО - сейчас задача номер один. Приняты 12 мер поддержки.

Говоря об экономике, Аксенов сообщил, что Крым занимает третье место в стране по темпам роста. За последние 10 лет создано 90 тысяч новых рабочих мест.

Президент назвал ситуацию в республике стабильной и поддержал выдвижение действующего главы региона на новый срок.

"Я желаю вам удачи - это первое. Второе, на что хотел бы обратить внимание: действительно Крым развивается успешно. Есть вещи, которые носят глобальный, серьезный характер. И на них мы должны будем вместе обратить внимание. Это вопросы касаются районных больниц, первичного звена. В стране в целом программа существует большая", - отметил Путин.

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