Глава Мурманской области доложил Путину о развитии региона

Растет объем инвестиций в экономику

На встрече с Владимиром Путиным глава Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено вооруженное нападение, рассказал президенту, что в прошлом году впервые удалось добиться миграционного прироста. В северный регион на постоянно место жительство приехало гораздо больше людей, чем уехало.

Также в прошлом году, впервые с 2009-го, в области выросла рождаемость. Растет в регионе и ВВП, сейчас Мурманская область занимает 10 место по стране.

Растет объем инвестиций в экономику. Он составляет 1 триллион 200 миллиардов рублей. Растет и уровень зарплат. Работают программы по привлечению специалистов в разные отрасли экономики Мурманской области из других регионов.

Развивается транспорт - в прошлом году достроили 50 километров железной дороги на западный берег Кольского залива. Строится порт "Лавна" вместе с белорусскими коллегами - уже летом его планируют запустить.

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