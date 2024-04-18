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Режиссер и актер Александр Пономарев скончался в столице

18:37
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Больше всего его постановок вышло в РАМТ

В столице в возрасте 64 лет скончался режиссер Александр Пономарев. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского молодежного академического театра.

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Причины смерти не называются.

Пономарева считали мастером литературного театра. Он был способен "скрестить Островского и Хлебникова". Режиссер обладал способностью "слышать особое дыхание эпохи, про которую говорил".

Вместе с мастером РАМТ получил первую "Золотую маску" за спектакль "Победа над солнцем". Среди прочих его работ также - "Великаны и козявки" по Хармсу, Чуковскому и Маршаку, "Таня" Арбузова и "Любовь и смерть Зинаиды Райх" по пьесе Семеновского.

Время и место прощания с Александром Пономаревым пока не называется. Информацию сообщат дополнительно.

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