Режиссер и актер Александр Пономарев скончался в столице

Больше всего его постановок вышло в РАМТ
В столице в возрасте 64 лет скончался режиссер Александр Пономарев. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского молодежного академического театра.
Причины смерти не называются.
Пономарева считали мастером литературного театра. Он был способен "скрестить Островского и Хлебникова". Режиссер обладал способностью "слышать особое дыхание эпохи, про которую говорил".
Вместе с мастером РАМТ получил первую "Золотую маску" за спектакль "Победа над солнцем". Среди прочих его работ также - "Великаны и козявки" по Хармсу, Чуковскому и Маршаку, "Таня" Арбузова и "Любовь и смерть Зинаиды Райх" по пьесе Семеновского.
Время и место прощания с Александром Пономаревым пока не называется. Информацию сообщат дополнительно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"