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Мишустин о пересдаче ЕГЭ: У ребенка должно быть право на ошибку

22:21
  • четверг
  • 18 апреля 2024

К нововведению необходимо технически подготовиться

Бюрократическая нагрузка на педагогов должна снизиться. Уже к сентябрю все вопросы с нормативной базой должны быть решены. Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзором Музаевым.

По мнению премьера, преподаватели должны меньше заполнять отчеты и планы, тогда больше времени останется для работы с детьми.

Также обсудили интеграцию школ и высших учебных заведений новых регионов в единую систему образования страны. Еще один вопрос, насущный для выпускников 11 классов и их родителей, - возможность пересдать ЕГЭ. К этому нововведению, подчеркнул Мишустин, должно быть все технически готово. 

"В своем послании Федеральному собранию президент сказал о том, что нам необходимо снизить излишнюю нагрузку на учеников. И особенно это касается школ. Она должна быть разумной, сбалансированной. С другой стороны, необходимо при совершенствовании ЕГЭ проработать возможность пересдать один из экзаменов до окончания приемной кампании в вузах. Это очень важно, потому что ребята зачастую волнуются. Все бывает в жизни. И вот такое право на ошибку для детей, конечно, очень важно", - указал Мишустин.

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