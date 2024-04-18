Петербургские врачи займутся лечением девочки из США

Верхняя часть ее лица покрыта родимым пятном

Пятилетняя американка Луна Феннер перед российскими журналистами ведет себя, как настоящая телезвезда: томно закатывает глаза, демонстрирует маникюр, охотно позирует на камеры. Несколько лет назад ее родители и представить не могли, что дочь станет так знаменита.

Девочка родилась с огромным черным пятном во все лицо - редкая генетическая патология кожи, которая называется меланоцитарный невус. Заболевание встречается лишь у одного процента жителей Земли и легко может переродиться в раковую опухоль. Американские врачи за операцию брались неохотно именно из-за неблагоприятных онкологических прогнозов. Счет родителям выставили непосильный: около 400 тысяч долларов за 80 операций.

Мама Луны рассказала о своей беде в соцсетях - так о девочке узнали российские хирурги. В 2019-м семья прилетела в Россию первый раз - в клинику Краснодара. Местные врачи с помощью метода фотодинамической терапии удалили огромное родимое пятно, тем самым снизив риск развития меланомы. Теперь семья снова в России - уже на курс пластических операций:

"Самое главное, конечно, было исключить вероятность рака, и сейчас она, слава Богу, минимальна. Еще кожа у нее стягивается из-за рубцов, это тоже дискомфорт. Глаза приоткрыты все время, она растет, шрамы тоже растягиваются", - говорит мама.

Чтобы скрыть рубцы на лице девочки, петербургские хирурги прибегнут к методу тканевой дерматензии - используют способности человеческой кожи увеличивать свою площадь в ответ на увеличение подкожного объема. Под здоровую кожу Луне - на лбу, за ушами - имплантируют силиконовые растяжители с физраствором.

"Когда мы заполним экспандеры и удалим их, у нас останутся избытки кожи. Лишняя кожа, здоровая, гладкая, красивая , которая позволит убрать значительные фрагменты рубцовых тканей и выполнить пластику этой полученной кожей", - объяснила пластический хирург Ольга Филиппова.

Рубцы останутся, но будут тонкими и незаметными, в будущем их можно будет отшлифовать лазером, обещают хирурги.

Семья пока осваивается в Петербурге. Перелет из солнечного Майами длился больше 12 часов, но усталости уже как не бывало.

"Мы тут узнали, что такое знаменитая русская душа. Просто каждый человек здесь к нам относится как к своим. И еда, и люди - все замечательно. Погода, конечно, холодновата для нас, но все остальное - отлично", - продолжает мама Луны.

Маленькая Луна, говорят в клинике, всего за несколько часов успела влюбить в себя все отделение. Журналистам показала свои гимнастические способности. А персоналу подарила сувениры и рисунки.

В пятницу Луне предстоит непростой день. Первая операция назначена на 10 утра. Всего девочке предстоит пережить еще пять хирургических вмешательств, общее лечение займет несколько лет. Врачи и родители очень надеются, что когда девочке придет время взрослеть, она станет настоящей красавицей.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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