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Мэр Харькова признал, что в городе началась паника

20:22
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Игорь Терехов попросил не покидать город

В Харькове началась паника. Это признал мэр города Игорь Терехов. Он через СМИ обратился к жителям с просьбой не покидать город и отказаться от эвакуации.

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Городской глава добавил, что харьковчан дезинформируют – нужды уезжать из города нет. Он попросил средства массовой информации "развенчивать фейки".

При этом в соцсетях активно обсуждается, как люди уже на протяжении пяти недель покидают Харьков.

Эксперты считают, что своим заявлением Терехов только подтвердил панические настроения. И скорее всего, люди будут стремиться уехать из города как можно быстрее.

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