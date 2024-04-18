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Аргентина подала заявку на партнерство с НАТО

20:02
  • четверг
  • 18 апреля 2024

В Альянсе обрадовались решению Аргентины

НАТО смотрит "очень позитивно" на заявку Аргентины на партнерство с Альянсом. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ. Он добавил, что это уже вторая страна Латинской Америки, после Колумбии, которая стремится к такому формату отношений. 

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Ранее министр обороны Аргентины Луис Петри заявил, что страна желает стать глобальным партнером НАТО. В связи с этим был направлен запрос в Североатлантический Альянс. 

Российский МИД прокомментировал шаг Аргентины. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков сообщил, что этот шаг вызывает сожаление. Он позволит США еще больше подчинить себе зависимые страны. 

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Мирча Джоанэ и министр обороны Аргентины Луис Петри
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