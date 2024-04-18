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В Кургане протекла дамба

21:31
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Протечку обнаружили в микрорайоне Малое Чаусово

В микрорайоне Малое Чаусово в Кургане обнаружили протечку. Сейчас там работает строительная техника. Об этом сообщает РИА Новости. Строители пытаются засыпать протечку, которая образовалась около моста. Работает  экскаватор и несколько грузовых машин. 

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Район расположен недалеко от аэропорта. Здесь участок дамбы испытывает очень сильную гидравлическую нагрузку. Об этом говорил и мэр города Вадим Шумков. Причиной стал резкий подъем воды и одновременно прогрев грунта. В результате дамба как бы расслаивается и образуются протечки. 

Сейчас уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 999 сантиметров. С утра он вырос на 29 сантиметров. 

 

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