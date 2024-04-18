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Российский чиновник уволился после видео, записанного сыном

22:01
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Зампреду правительства Перми пришлось оставить пост

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин вынужден оставить свой пост. Причиной стал пост его сына в социальных сетях, который вызвал шквал критики. Об этом пишет "Коммерсантъ"

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Младший Демкин опубликовал ролик с острова Бали. На видео он заявил, что не намерен возвращаться в Пермь. "На***** мне Пермь!", - добавил он.  За границей молодой человек проживает с 2022 года. 

Его отец заявил, что осознает всю ответственность за сына и потому написал заявление об уходе по собственному желанию.

В 2021 году Демкин был главой Перми. Потом покинул этот пост и пошел на работу в правительство. 

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Алексей Демкин
Алексей Демкин
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