Российский чиновник уволился после видео, записанного сыном

Зампреду правительства Перми пришлось оставить пост

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин вынужден оставить свой пост. Причиной стал пост его сына в социальных сетях, который вызвал шквал критики. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Младший Демкин опубликовал ролик с острова Бали. На видео он заявил, что не намерен возвращаться в Пермь. "На***** мне Пермь!", - добавил он. За границей молодой человек проживает с 2022 года.

Его отец заявил, что осознает всю ответственность за сына и потому написал заявление об уходе по собственному желанию.

В 2021 году Демкин был главой Перми. Потом покинул этот пост и пошел на работу в правительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"