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США допустили введение новых санкций против Ирана

22:22
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Кирби: "Мы воспользуемся этим когда необходимо"

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции в отношении Ирана. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что ограничительные меры будут применять, если это будет необходимо США, сообщает ТАСС.

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Кирби добавил, что применение санкций – это "поэтапный процесс". За последние три года были введены санкции против 600 юридических и физических лиц Ирана.

Ранее Вашингтон заявил о консультациях с Лондоном о применении новых санкций, которые затрагивали бы Корпус стражей исламской революции и Минобороны Ирана.

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