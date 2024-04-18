США допустили введение новых санкций против Ирана

Кирби: "Мы воспользуемся этим когда необходимо"

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции в отношении Ирана. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что ограничительные меры будут применять, если это будет необходимо США, сообщает ТАСС.

Кирби добавил, что применение санкций – это "поэтапный процесс". За последние три года были введены санкции против 600 юридических и физических лиц Ирана.

Ранее Вашингтон заявил о консультациях с Лондоном о применении новых санкций, которые затрагивали бы Корпус стражей исламской революции и Минобороны Ирана.

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