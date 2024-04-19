Эстонский генерал пригрозил "разнести вдребезги" российские города

Скандальное заявление сделал Мартин Херем

Эстония бросает вызов. Бесстрашно и дерзко! Эстонская армия - грозный боевой кулак НАТО, самая эффективная боевая сила, которую просто не спускают с поводка. А руки у них чешутся. Эстонский генерал Мартин Херем прямо перешел к запугиванию России:

"Всех, кто попытается на нас воздействовать, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там".

Как и другие страны Балтии, Эстония давно разыгрывает роль жертвы. Жертвы советского прошлого. Сегодня - потенциальной жертвы российского агрессора. Ждут его с утра до вечера, на всякий случай предупреждая потенциального противника. Россия Эстонию как-то не замечает, а это обидно! Ведь за спиной - весь блок НАТО. Дружественный, надёжный.

В эстонской прессе, правда, регулярно появляются скандальные статьи. Пассажиры поезда Таллин-Тарту жалуются на пьяных солдат НАТО, которых тошнит прямо в вагоне. В городке Тапа, где расположена боевая группа сил альянса, солдаты учинили пьяную драку в баре, воспылав страстью к девушке из местных.

И так далее. Численность эстонской армии - почти 7 тысяч человек. России пора задуматься! Ведь эстонская армия давно предупреждала - никто не боится русского медведя.

Этот духоподъемный ролик появился несколько лет назад. Виртуальное бесстрашие, когда за спиной стоит альянс, и породило новую волну мемов и баек о горячих эстонских воинах.

С евротолерантностью в Эстонии, правда, дела обстоят не очень. Так, в 2015-м провели учения. Сценарий - подавление бунта беженцев. Чтобы постепенные эстонские солдаты сразу поняли, кого тут подавлять, мигрантов на всякий случай вымазали коричневой краской и дали в руки бананы. Враг был повержен. А неприятный осадок остался.

Ну и совершенно мемная история в 2019-м разлетелась по сети. О том, как сильный ветер сдул на территорию России солдата погранвойск Эстонии Якко Мюлла. Придя в сознания, Мюлл услышал нецензурные выражения и осознал, что находится на территории потенциального противника. В действительности всё не так, как на самом деле.

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