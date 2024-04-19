Суслов: Поражение Украины будет означать поражение США

Трамп не откажется от поддержки Киева, если победит на выборах

Удалось ли республиканцам и демократам США устранить все разногласия по вопросу о военной помощи Украине? Как скоро киевский режим сможет действительно получить американское оружие? И продолжат ли при этом страны Запада попытки собрать некую мирную конференцию без участия России?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с Дмитрием Сусловым - заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Если кто-то думает, что если на предстоящих выборах в США победит Трамп, то он откажется от поддержки Украины, они заблуждаются. Для республиканцев важно не допустить поражение Киева, как и для демократов. Потому что поражение Украины будет означать поражение США в целом", - отметил он.

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