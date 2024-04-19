ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суслов: Поражение Украины будет означать поражение США

09:06
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Трамп не откажется от поддержки Киева, если победит на выборах

Удалось ли республиканцам и демократам США устранить все разногласия по вопросу о военной помощи Украине? Как скоро киевский режим сможет действительно получить американское оружие? И продолжат ли при этом страны Запада попытки собрать некую мирную конференцию без участия России?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с Дмитрием Сусловым - заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Если кто-то думает, что если на предстоящих выборах в США победит Трамп, то он откажется от поддержки Украины, они заблуждаются. Для республиканцев важно не допустить поражение Киева, как и для демократов. Потому что поражение Украины будет означать поражение США в целом", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военная помощь Украине
Военная помощь Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.