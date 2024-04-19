Появились данные о ракетном ударе Израиля по Ирану

Данные не подтверждены

Ситуация на Ближнем Востоке. Информагентства сообщают о ракетном ударе Израиля по Ирану. Атаку подтвердил источник телеканала "Эй Би Си", не уточнив, что было целью.

Как передает иранское телевидение, несколько взрывов были слышны в районе международного аэропорта города Исфахан - в центральной части страны. Рядом находятся базы армейских ВВС. В провинции Исфахан также расположены ядерные объекты, они в безопасности.

Между тем, по данным иранского государственного агентства "Ирна", именно ракетных ударов зафиксировано не было. А звуки взрывов стали следствием работы батарей ПВО по беспилотникам. Сейчас отменены рейсы в аэропортах Тегерана, Исфахана и Шираза, и аэропортов на западе, северо-западе и юго-западе страны.

В Пентагоне удары по Ирану не комментируют. При этом, по данным агентства Bloomberg, Израиль предупредил США о планируемой атаке.

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