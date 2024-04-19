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Появились данные о ракетном ударе Израиля по Ирану

08:45
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Данные не подтверждены

Ситуация на Ближнем Востоке. Информагентства сообщают о ракетном ударе Израиля по Ирану. Атаку подтвердил источник телеканала "Эй Би Си", не уточнив, что было целью.
США допустили введение новых санкций против Ирана

Как передает иранское телевидение, несколько взрывов были слышны в районе международного аэропорта города Исфахан - в центральной части страны. Рядом находятся базы армейских ВВС. В провинции Исфахан также расположены ядерные объекты, они в безопасности.

Между тем, по данным иранского государственного агентства "Ирна", именно ракетных ударов зафиксировано не было. А звуки взрывов стали следствием работы батарей ПВО по беспилотникам. Сейчас отменены рейсы в аэропортах Тегерана, Исфахана и Шираза, и аэропортов на западе, северо-западе и юго-западе страны.

В Пентагоне удары по Ирану не комментируют. При этом, по данным агентства Bloomberg, Израиль предупредил США о планируемой атаке.

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