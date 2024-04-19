Российские РСЗО "Ураган" нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Реактивные снаряды поразили все намеченные цели

Информация о ходе специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактические позиции на Авдеевском направлении. Большие потери противник понёс в районе Очеретино, Новокалиново, Бердычей и Семеновки. Российский штурмовые отряды продавливают оборону ВСУ все дальше.

Мощную огневую поддержку с воздуха наземным подразделениям обеспечивает армейская авиация. На Купянском направлении вертолет Ми-35 ударом неуправляемых ракет уничтожил опорный пункт и скопление живой силы противника. Экипаж работал на предельно малой высоте, в сложных погодных условиях. Выполнив боевое задание, пилоты совершили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

На Южнодонецком направлении массированный удар по позициям ВСУ нанесли расчеты РСЗО "Ураган". 220-миллиметровые реактивные снаряды поразили все намеченные цели, уничтожив опорные пункты врага в районе Новомихайловки. В экипаже - артиллеристы из Забайкалья. Работают круглосуточно в любую погоду, обеспечивая надежное прикрытие штурмовым отрядам на передовой.

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