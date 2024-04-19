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Бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение на Ставрополье

08:11
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Три члена экипажа спасены

Техническая неисправность, по предварительной версии, стала причиной аварии бомбардировщика ТУ-22М3. Крушение самолета на Ставрополье официально прокомментировали в Минобороны России.

Российские Ту-22м3 три часа патрулировали небо над Белоруссией
Опубликовано видео полета Ту-22М3 над Черным морем на фоне учений НАТО

Как сообщили в военном ведомстве, ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи, самолет возвращался на аэродром базирования. Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, бомбардировщик упал в поле на территории Красногвардейского округа. Три члена экипажа потерпевшего крушение самолета катапультировались, они живы и эвакуированы группой спасения.

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Бомбардировщик ТУ-22М3
Бомбардировщик ТУ-22М3
Бомбардировщик ТУ-22М3
Бомбардировщик ТУ-22М3
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