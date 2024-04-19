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Минобороны сообщило об уничтожении ракет ATACMS над Черным морем

08:29
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Также сбито 25 снарядов над Белгородской областью

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Противник использовал дроны, РСЗО и оперативно-тактические ракеты, сообщили в Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Также уничтожено три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны, над акваторией Черного моря уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее также сообщил, что силы ПВО ликвидировали воздушную цель над морской акваторией в удалении от города. Объекты инфраструктуры в городе не пострадали, в Севастополе все спокойно.

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