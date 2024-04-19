Минобороны сообщило об уничтожении ракет ATACMS над Черным морем

Также сбито 25 снарядов над Белгородской областью

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Противник использовал дроны, РСЗО и оперативно-тактические ракеты, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Также уничтожено три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны, над акваторией Черного моря уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее также сообщил, что силы ПВО ликвидировали воздушную цель над морской акваторией в удалении от города. Объекты инфраструктуры в городе не пострадали, в Севастополе все спокойно.

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