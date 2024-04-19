Два инфраструктурных объекта повреждены в Днепропетровске

Глава областной военной администрации подтвердил информацию

Два инфраструктурных объекта получили повреждения в Днепропетровской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Однако, что именно это за объекты - он не уточнил.

По данным подпольщиков, сегодня ночью удары были по химзаводу в Павлограде. С недавних пор предприятие перепрофилировали для ремонта военной техники и сборки беспилотных летательных аппаратов.

Еще один удар был нанесен в сторону войсковой части ВСУ. Подпольщики не располагают информацией - были ли там какие-либо повреждения. По всей видимости, "инфраструктурные объекты" находились на территории завода и воинской части.

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