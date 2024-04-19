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Двух летчиков с упавшего Ту-22 доставили в больницу

08:40
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Губернатор Владимиров подтвердил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь

Двух летчиков с потерпевшего крушение самолета Ту-22 отвезли в краевую больницу Ставрополья. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Чиновник добавил, что с места крушения эвакуировали еще одного летчика. Он жив. Теперь ищут четвертого члена экипажа. 

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Напомним, самолет Ту-22 потерпел крушение сегодня в Красногвардейском округе Ставропольского края. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться. 

Минобороны России подтвердило информацию о катастрофе. По данным ведомства, самолет возвращался после выполнения боевой задачи в аэропорт базирования.

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