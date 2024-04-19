Двух летчиков с упавшего Ту-22 доставили в больницу

Губернатор Владимиров подтвердил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь

Двух летчиков с потерпевшего крушение самолета Ту-22 отвезли в краевую больницу Ставрополья. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Чиновник добавил, что с места крушения эвакуировали еще одного летчика. Он жив. Теперь ищут четвертого члена экипажа.

Напомним, самолет Ту-22 потерпел крушение сегодня в Красногвардейском округе Ставропольского края. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться.

Минобороны России подтвердило информацию о катастрофе. По данным ведомства, самолет возвращался после выполнения боевой задачи в аэропорт базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"