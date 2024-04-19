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Следователи нашли 44 миллиона рублей у подозреваемого в убийстве в Москве

09:14
  • пятница
  • 19 апреля 2024

У подозреваемого в убийстве московского байкера деньги хранились в квартире

Московские следователи нашли и изъяли крупную сумму денег в квартире убийцы московского байкера. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве. Всего обнаружено 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Обыск в квартире проводили ночью.
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Следователи должны уточнить происхождение денежных средств и оценить законность действий их владельца. Пока его разыскивают по подозрению в совершении убийства.

Напомним, ЧП случилось 17 апреля на Краснодарской улице в столице. Двое молодых людей поссорились у подъезда. Предварительно, конфликт возник из-за парковки авто. Пострадавший, Кирилл Ковалев, сделал замечание своему оппоненту. В ответ 21-летний уроженец Азербайджана набросился на мужчину с ножом. Ранения оказались смертельным.

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