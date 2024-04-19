Спасатели эвакуировали более 15 тысяч человек в Курганской области

Эвакуация продолжается

Спасатели эвакуировали из-за паводков в Курганской области более 15 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, 759 из них находятся в пятнадцати пунктах временного размещения, эвакуация продолжается.

Тем временем в Кургане дополнительно усиливают дамбу. Жители одного из микрорайонов обеспокоены тем, что вода переливается через гидротехническое сооружение и может затопить их участки.

Эксперты установили, что причиной этому послужила утечка на сетях холодного водоснабжения. Как передает ТАСС со ссылкой на местные власти, сейчас организована откачка воды, ситуация под контролем. Дамбу дополнительно усиливают, чтобы защитить от паводка Кулацкий микрорайон.

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