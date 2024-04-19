Собянин: 14 московских школьников и студентов колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию

Все участники прошли строгий отбор

14 школьников и студентов столичных колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Все участники прошли строгий отбор. В ближайшие две недели им предстоит осваивать территорию Крайнего Севера вместе с известным путешественником-первопроходцем. Один отряд совершит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. Другой отряд - возведёт мобильный арктический городок: ребята займутся столярными работами, обеспечением связи, будут готовить еду.

Как отметил мэр, первая подобная экспедиция состоялась в 2009 году, и со временем проект становится всё более популярным.

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