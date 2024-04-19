Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась

По данным СМИ, Израиль предупредил США о планируемой атаке

Ночью в небе над городами Ирана работали системы ПВО. Выглядело это не так эффектно, как израильский "Железный купол", но, судя по всему, не менее эффективно. Во всяком случае, власти сообщили, что никаких повреждений на земле нет. Иранские СМИ приводят свидетельства.

Официальный Тегеран не подтверждает, что ракетного удара со стороны Израиля не было. По территории страны работали именно беспилотники. Но территория их разлета была внушительной. В частности, атака пришлась на базу ВВС Ирана в Исфахане, где базируются истребители. Сообщается, что техника не пострадала. Однако все авиарейсы над Исфаханом, Ширазом и Тегераном были отменены на неопределенный срок.

Иранское агентство "Тасним" утверждает, что ядерные объекты страны находятся в полной безопасности. В свою очередь американская CNN заявила, что они и не были целью ударов Израиля по объектам в Иране. В комментарии пресс-секретаря Пентагона это прозвучало так:

"Вы видели, как они публично заявили, что собираются что-то сделать. Я не знаю, что это может быть и как это может выглядеть. Конечно, мы поддерживаем тесную связь с нашими израильскими партнерами".

По данным агентства Bloomberg, Израиль предупредил США о планируемой атаке. NBC заметила, что она пришлась на день рождения духовного лидера Ирана аятолы Хаменеи - сегодня ему исполняется 85 лет. А телеканал "Фокс-ньюз" поспешил заявить, что удар был "ограниченным". Якобы Израиль действовал таким образом, чтобы, "Тегеран мог стерпеть и воздержаться от эскалации конфликта".

Конфронтация между двумя странами резко обострилась после израильского налёта на иранское консульство в Сирии в начале месяца и ответного удара Тегерана 13 апреля. Арабские СМИ пишут, что Израиль вынужден проявлять сдержанность под давлением из Вашингтона, но взамен получил "добро" на военную операцию на юге Сектора Газа - в Рафахе.

И как раз накануне в Совбезе ООН состоялось голосование по вопросу о признании Палестинского государства полноправным членом международной организации. Положительное решение могло бы стать большим шагом к решению ближневосточного конфликта. И за соответствующую резолюцию проголосовали 12 стран, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария воздержались. А вот США документ заблокировали.

"Применив в пятый раз с начала обострения в Газе право вето, они снова продемонстрировали свое истинное отношение к палестинцам", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Палестина уже двенадцать лет пребывает в статусе страны-наблюдателя в ООН, её признают 140 стран мира. Поэтому, как заявил Василий Небензя, использование США права вето лишь продолжит эскалацию конфликта, но не сможет остановить неумолимый ход истории.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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