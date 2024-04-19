Министр посетил предприятия ОПК в Омской области
Как выполняется гособоронзаказ на предприятиях ОПК в Омской области, проверил Сергей Шойгу. Министр обороны посетил завод, который выпускает танки и тяжелые огнеметные системы.
Главе ведомства доложили, что производство знаменитых "Солнцепёков" увеличено в два с половиной раза. Кроме того, специалисты улучшили защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону СВО. В частности, танки Т-80 уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и модулем защиты башни.
На совещании с руководителями предприятия Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для боевых машин, находящихся на передовой.
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"Началось производство новых двигателей, большей мощности. Началось производство тяжелых огнеметных систем. Все то, что мы говорили по дооснащению танков, по дополнительной защите - бронезащите, защите от беспилотных летательных аппаратов разного уровня, дополнительных систем по защите прицельных комплексов - эти задачи также выполнены. И сейчас надо существенно нарастить дополнительные комплекты, которые нам надо ставить на те машины, которые в бою", - заявил Шойгу.