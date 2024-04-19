Министр посетил предприятия ОПК в Омской области

Как выполняется гособоронзаказ на предприятиях ОПК в Омской области, проверил Сергей Шойгу. Министр обороны посетил завод, который выпускает танки и тяжелые огнеметные системы.

Главе ведомства доложили, что производство знаменитых "Солнцепёков" увеличено в два с половиной раза. Кроме того, специалисты улучшили защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону СВО. В частности, танки Т-80 уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и модулем защиты башни.

На совещании с руководителями предприятия Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для боевых машин, находящихся на передовой.

"Началось производство новых двигателей, большей мощности. Началось производство тяжелых огнеметных систем. Все то, что мы говорили по дооснащению танков, по дополнительной защите - бронезащите, защите от беспилотных летательных аппаратов разного уровня, дополнительных систем по защите прицельных комплексов - эти задачи также выполнены. И сейчас надо существенно нарастить дополнительные комплекты, которые нам надо ставить на те машины, которые в бою", - заявил Шойгу.

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