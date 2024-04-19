Вашингтон стали раздражать действия Украины

Белый дом подталкивает украинцев прекратить удары

Без военной помощи США Украина рискует потерпеть поражение на поле боя уже в этом году. С таким прогнозом выступил глава ЦРУ Уильям Бернс. Руководитель американской разведки призвал конгрессменов поторопиться с принятием закона о дополнительном финансировании киевского режима. Впрочем, одним только оружием Украину не спасти. На Банковой отчаянно требуют подкинуть денег и на решение бытовых проблем.

В правительстве Украины готовятся к заморозкам. Исчерпав аргументы для шантажа, западных патронов обвинили в том, что украинцы из-за них замёрзнут предстоящей зимой. Мол, до неё - рукой подать. А инфраструктура страны сильно повреждена в результате ударов со стороны России. Нужно бы поторопиться с решением о выделении помощи. Как нельзя кстати накануне пришлось и выступление главы ЦРУ. Который мысленно тоже встречает Новый год. Он пожурил Конгресс - пора бы уже раскошелиться. А то Киев проиграет ещё до конца 2024-го.

Голосование по законопроекту о выделении Украине финансовой помощи в Конгрессе назначено на субботу. За те полгода, что конгрессмены вынашивают решение, они по-тихому добавили в документ несколько достойных внимания пунктов.

Значительную часть суммы, если пакет согласуют, дадут в долг. А за каждый подаренный цент потребуют строго отчитаться. И ещё - речи о безвозмездной передаче вооружений и идти не может. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился в Штаты в надежде возыметь воздействие на лидера большинства американского Сената Чака Шумера. Но услышал от него уже привычный тезис, суть которого - очень хорошо, что за наши геополитические интересы украинцы готовы гибнуть с прежним рвением.

"Ваше дело - это наше дело, мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь вам. Вы не только доблестно защищаете свою страну, вы защищаете Запад, наши ценности и нашу свободу", - заявил Чак Шумер.

Вашингтон малоимущие друзья из Киева в последнее время сильно раздражают, пишет сегодня The Economist. Им не раз уже направили сигнал - перестать отправлять беспилотники на территорию России. Но товарищи Зеленского намёки игнорируют. И сегодня похвалились, что создали дрон, способный долететь до Сибири. На его создание, по информации издания, потратили сотни миллионов долларов.

"Белый дом недоволен. Он подталкивает украинцев прекратить удары. Опасения у Америки самые разные - от роста цен на нефть до перспективы неконтролируемого противостояния, в котором Украина может оказаться в проигрыше", - пишет издание.

Внезапно в Швеции вдруг заявили о готовности отправить на Украину ЗРК Patriot. Один, правда. Но чем богаты. На Стокгольм давят из Германии. Хотели в НАТО? Готовьтесь делиться. Любопытно, какие слова теперь подбирают западные политики, чтобы склонить друг друга найти для Киева хоть какое-то оружие. Йенс Столтенберг попросил членов НАТО "копать глубже". А Анналена Бербок предложила военную помощь "наскрести всем миром".

Сегодня в Брюсселе на Совете НАТО - Украина обсудят поставки ВСУ систем ПВО. Зеленский выступит в режиме видеоконференции. Интересно, что он скажет о готовящемся на него в Польше покушении? Сегодня там задержали мужчину, который, как предполагается, планировал организовать убийство Зеленского. Правда, в Варшаве от греха подальше заявили, что он русский. Проверить всё равно никто не сможет.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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