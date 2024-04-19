Суды 19 регионов России признали геноцидом действия нацистов в годы ВОВ

Жертвами стали десятки миллионов советских граждан

Суды в 19 российских регионах признали бесчеловечные преступления фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом сообщили в Следственном комитете в связи с важной датой.

Сегодня - День единых действий в память о геноциде советского народа. Нацисты убивали, истязали, подвергали пыткам и медицинским экспериментам детей и взрослых, мирных жителей и военнопленных. Жертвами стали десятки миллионов советских граждан. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело о геноциде, а также участвуют в федеральном проекте "Без срока давности".

"Сотрудники СК стремятся сохранить историческую правду. В рамках работы вневедомственного штаба совместно с добровольческими отрядами ведётся поисковая и архивная работа, устанавливаются места массового захоронения советских граждан, погибших в результате преступлений гитлеровцев", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета.

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