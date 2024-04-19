В России выбирают лучший МФЦ страны

Стартовал приём заявок

В России выбирают лучший многофункциональный центр страны. Сегодня начался приём заявок на участие в конкурсе. Он проводится по распоряжению правительства с 2014 года.

В соревновании традиционно представлены три номинации, в которых определяют лучшего специалиста, проект и региональную сеть. Основные критерии для оценки жюри - эффективность работы, профессиональное мастерство, доступность офисов и социальная значимость.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 60 субъектов страны; организаторы надеются, что в этом году присоединятся и новые регионы, где открыты более 100 офисов "Мои документы".

"Сегодня в центрах по всей стране работает около 75 тысяч сотрудников. Они предоставляют более 500 различных видов услуг. Конкурс помогает нам выявить те инициативы или уже готовые решения, которые улучшат качество обслуживания граждан в офисах "Мои документы". За всю историю конкурса к нам поступало более тысячи заявок с разных уголков страны", - сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

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