В реки Приморья выпустят миллионы мальков кеты

Мальки выращены специалистами рыбзавода

У огромной стаи мальков кеты сегодня выпускной. Полгода на рыбзаводе они были под присмотром специалистов. Здесь их вырастили из самых икринок. А чтобы встреча с естественной средой была не такой стрессовой, создали для них максимально природные условия.

"Все как в природе: пресная холодная вода, все точно так же", - отметил Вячеслав Горячев, инженер-рыбовод первой категории Барабашевского лососевого рыборазводного завода.

К выпуску сегодня готовы миллион 300 особей из 12 бассейнов. Перед выходом в большую воду - контрольная проверка. Размер и толщина рыбки не важна. Главное - ее вес. Одна штучка в полгода должна весить чуть больше полграмма

Эти мальки выращены специалистами рыбзавода, что называется, под заказ. Предприятия, которые работают у моря, ежегодно восполняют популяцию лососевых в качестве экологической компенсации. Маленькая кета соответствует всем нормам, значит, можно открывать задвижки и выпускать.

В природе маленькие лососевые очень уязвимы. Икринки появляются осенью, но из-за морозов и хищников далеко не все переживают зиму и вырастают до малька. При искусственном воспроизводстве таких рисков нет.

Из бассейнов завода мальки попадают сразу в реку и затем уплывают в Японское море. В Приморье они задержатся всего на пару месяцев и летом мигрируют в Берингово и Охотское моря. Но через два-три года уже взрослая кета вернется сюда на нерест.

Из всей выпущенной молоди выживет только один-два процента. И это хороший результат, говорят специалисты. Именно таким способом на многих реках Приморья популяцию лососевых удалось не только сохранить, но и увеличить. В начале девяностых красная рыба в водоемах края почти исчезла.

Еще одна опасность для лососевых - браконьеры. Они не дают самкам нереститься и вылавливают их только ради красной икры. В результате потомства нет. Поэтому популяцию приходится поддерживать и искусственно. В этом году в реки края выпустят более 45 миллионов мальков кеты.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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