Синоптики обещают, что в ближайшие сутки в Подмосковье придет снегопад

До 45 процентов месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за минувшие сутки. Об этом ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале. По его словам, самыми интенсивными дожди были в Красногорске. Там выпало 17 миллиметров осадков.

В Москве показатели поменьше. На метеостанциях на ВДНХ и на Балчуге зарегистрировали лишь 8 миллиметров, а в Тушино и у МГУ - 10 миллиметров осадков. Это соответствует 22-27 процентам от месячной нормы. В Подмосковье дожди залили в основном южные и западные районы.

На смену дождям идет снег. Холодный фронт тянется с севера, сейчас в районе Вышнего Волочка заметает трассу М-11. По прогнозам синоптиков, к вечеру пятницы снег может пойти на севере и западе Московской области.

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