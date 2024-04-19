ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

45 процентов месячной нормы осадков выпало в столичном регионе

09:39
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Синоптики обещают, что в ближайшие сутки в Подмосковье придет снегопад

До 45 процентов месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за минувшие сутки. Об этом ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале. По его словам, самыми интенсивными дожди были в Красногорске. Там выпало 17 миллиметров осадков. 
На Москву надвигается сильный дождь с грозой

В Москве показатели поменьше. На метеостанциях на ВДНХ и на Балчуге зарегистрировали лишь 8 миллиметров, а в Тушино и у МГУ - 10 миллиметров осадков. Это соответствует 22-27 процентам от месячной нормы. В Подмосковье дожди залили в основном южные и западные районы. 

На смену дождям идет снег. Холодный фронт тянется с севера, сейчас в районе Вышнего Волочка заметает трассу М-11. По прогнозам синоптиков, к вечеру пятницы снег может пойти на севере и западе Московской области. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.