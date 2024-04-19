Удар ВС России пришелся по вокзалу и району "Южмаша" в Днепропетровске

Также поражено производство ракетного топлива в Павловграде

Ночной удар ВС России пришелся по району оборонного предприятия "Южмаш" в Днепропетровске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил, что два удара были нанесены в направлении Южного машиностроительного завода имени Макарова в Днепропетровске. Еще один взрыв прогремел в районе поселка Авиаторское в пригороде Днепропетровска, рядом с аэропортом.

"Укрзализныця" также сообщает об обстреле инфраструктурных объектов в Днепропетровске и области. Работа станции приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске, задерживаются также поезда, курсирующие через Днепропетровск из Киева и Львова, говорится в сообщении компании.

Еще одной целью для российских ракет, по данным РИА Новости, стал химический завод в Павлограде. Предприятие в Днепропетровской области специализируется на изготовлении твердого ракетного топлива.

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