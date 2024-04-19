Губернатор Владимиров: третий член экипажа Ту-22 погиб

По данным губернатора Ставропольского края, четвертого члена экипажа еще ищут

Третий летчик с упавшего на Ставрополье Ту-22, погиб. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров. По его данным, четвертого члена экипажа до сих пор не нашли.

Ранее губернатор сообщал, что двоих летчиков увезли в краевую больницу Ставрополя. И, по его же данным, третьего нашли живым. Вероятно, военный скончался не сразу после крушения.

Напомним, сегодня утром, Ту-22 упал на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. По информации Минобороны России, самолет возвращался с боевого вылета в аэропорт базирования. Вероятной причиной крушения стала техническая неисправность.

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