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Губернатор Владимиров: третий член экипажа Ту-22 погиб

10:03
  • пятница
  • 19 апреля 2024

По данным губернатора Ставропольского края, четвертого члена экипажа еще ищут

Третий летчик с упавшего на Ставрополье Ту-22, погиб. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров. По его данным, четвертого члена экипажа до сих пор не нашли. 

Двух летчиков с упавшего Ту-22 доставили в больницу
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Ранее губернатор сообщал, что двоих летчиков увезли в краевую больницу Ставрополя. И, по его же данным, третьего нашли  живым. Вероятно, военный скончался не сразу после крушения. 

Напомним, сегодня утром, Ту-22 упал на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. По информации Минобороны России, самолет возвращался с боевого вылета в аэропорт базирования. Вероятной причиной крушения стала техническая неисправность. 

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Бомбардировщик ТУ-22М3
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