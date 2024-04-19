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Снегопад начался в Новгородской области

10:28
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Синоптики обещают декабрьские сугробы

В Великом Новгороде пошел снег. Город заметает, синоптики обещают декабрьские сугробы. об этом пишет РИА Новости. Энергетики региона перешли на режим повышенной готовности. Подготовлены дизель-генераторы на случай отключения электроэнергии на жизненно-важных объектах. 
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Снегопад начался ранним утром и продолжается до сих пор. Город уже порядком занесло. Прогнозируется, что помимо снега будет и сильный ветер, порывами до 18 метров в секунду. Ночью морозы до -4. 

Снегопад сегодня ждут в Петербурге и Ленинградской области. Пока там осадков нет. Холодный фронт будет двигаться в стороны центральных регионов. По прогнозам метеорологов, может "зацепить даже север и запад Московской области. 

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Снегопад в Новгородской области
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