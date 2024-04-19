Трое бойцов ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Губернатор Херсонской области опубликовал видео спецоперации

Трое бойцов ВСУ сдались в плен в Херсонской области. Для этого им пришлось переплыть Днепр. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что все действия были согласованы.

Операция прошла 17 апреля. Российские офицеры были заранее предупреждены и украинских бойцов ждали. Видео высадки Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале и подписал "Теперь они выживут".

Губернатор подчеркнул, что после окончания спецоперации, украинцы смогут вернуться к своим семьям. Он предложил всем последовать примеру этих бойцов и "перестать умирать за Владимира Зеленского".

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