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Трое бойцов ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

11:26
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Губернатор Херсонской области опубликовал видео спецоперации

Трое бойцов ВСУ сдались в плен в Херсонской области. Для этого им пришлось переплыть Днепр. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что все действия были согласованы. 

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Операция прошла 17 апреля. Российские офицеры были заранее предупреждены и украинских бойцов ждали. Видео высадки Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале и подписал "Теперь они выживут". 

Губернатор подчеркнул, что после окончания спецоперации, украинцы смогут вернуться к своим семьям. Он предложил всем последовать примеру этих бойцов и "перестать умирать за Владимира Зеленского". 

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