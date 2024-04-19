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Медведев прокомментировал подготовку покушения на Зеленского

11:04
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Возможно, Запад решил его ликвидировать

Запад, возможно, принял решение о ликвидации Владимира Зеленского, предположил Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совбеза России прокомментировал сообщения о подготовке покушения на президента Украины в Польше.

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Гражданина Польши ранее обвинили в том, что он, якобы, сотрудничал с российской разведкой. Утверждают, что он, в частности, собирал информацию для организации покушения на Владимира Зеленского. Национальная прокуратура Польши, сообщив об этом, не предъявила никаких доказательств.

Дмитрий Медведев считает, что сообщения о подготовке "покушения на главного бандеровца в Польше" - серьезный сигнал. Как пишет зампред Совбеза в Telegram, у наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку: вполне вероятно, что на Западе приняли решение о его ликвидации.

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