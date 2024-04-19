ФСБ пресекла попытку жителя Мурманска передать данные СБУ

Гражданину объявлено официальное предостережение

Житель Мурманска планировал передать представителю Украины данные о передвижении техники и военнослужащих ВС России. Намерения гражданина пресекли сотрудники ФСБ.

Как сообщили в в УФСБ России по Мурманской области, россиянин собирался оказать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Ему объявлено официальное предостережение.

В ФСБ пояснили, что действия мурманчанина создавали условия для совершения госизмены. Однако состав преступления отсутствовал, так что сотрудники спецслужбы ограничились официальным предостережением о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, передает ТАСС.

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