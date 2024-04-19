Атаку готовили митингующие против закона об иноагентах

МВД Грузии раскрыло планы штурма Дома правительства. Как сообщил министр внутренних дел республики Вахтанг Гомелаури, атаку готовили митингующие против принятия закона об иноагентах.

Выступающие против принятия закона об иноагентах жители Грузии 15 апреля вышли на митинг возле здания парламента. Вечером 16 апреля спецназ начал разгон акции протеста, используя слезоточивый газ. По данным грузинского МВД, оппозиция планировала взять штурмом Дом правительства 17 апреля.

Митинг завершился в ночь на 18 апреля. Лидеры протестующих ушли от Дома правительства, на месте осталась лишь небольшая группа активистов. В МВД уточнили, что за три дня протестов полиция задержала 40 человек, передает ТАСС.

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